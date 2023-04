Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall und diverse Vergehen

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Dienstag (11.04.) fiel ein 41-Jähriger zunächst durch eine Nötigung im Straßenverkehr auf, anschließend kam es in der Lützowstraße gegen 17 Uhr zu einem Auffahrunfall. Der Hagener war mit seinem Alfa in Richtung Feithstraße unterwegs. Er versuchte mehrfach den Sprinter eines 22-Jährigen zu überholen und fuhr nach Angaben von Zeugen sehr dicht auf diesen auf und augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit. Als der Sprinter-Fahrer aufgrund einer Geschwindigkeitsbeschränkung leicht abbremste, kam es zu dem Auffahrunfall. Beide Fahrer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzung. Der 22-Jährige gab an, eigenständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Der 42-Jährige wurde durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von über 2,1 Promille. Zudem zeigte ein freiwilliger Drogenvortest an, dass er unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis stand. Der Hagener musste eine Blutprobe abgeben. Es stellte sich heraus, dass beide Fahrer private Streitigkeiten untereinander haben. Ein absichtliches Herbeiführen des Unfalls durch den 41-Jährigen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Der Alfa war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizisten stellten das Auto sicher. Es stellte sich heraus, dass der 41-Jährige keinen Führerschein hatte. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung im Straßenverkehr sowie gefährlicher Körperverletzung. (arn)

