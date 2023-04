POL-HA: Die Polizei warnt: Betrüger nutzen Grundsteuer-Reform als Masche

Hagen-Hohenlimburg (ots) - In der Feldstraße geriet eine 21-Jährige am Freitag (07.04.) mit ihrem Twingo gegen 21.50 Uhr zunächst in einer Kurve in den Gegenverkehr und stieß dann mit einem anderen Auto zusammen. Die Frau hatte nach bisherigen Ermittlungen beabsichtigt, aus Richtung der Oeger Straße kommend, der abknickenden Vorfahrt in Fahrtrichtung der Oststraße zu folgen. In der Gegenrichtung war ein 43-Jähriger ...

