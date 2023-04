Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg

Böblingen: 652 Geschwindigkeitsverstöße beim "Speedmarathon"

Ludwigsburg (ots)

Wie bereits die Jahre zuvor hat sich das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Freitag (21.04.2023) an der europaweiten Aktion "Speedmarathon" beteiligt. Diese 24-Stunden-Aktion findet regelmäßig während der ROADPOL- Kontrollwoche Geschwindigkeit statt, die dieses Jahr vom 17. bis zum 23. April durchgeführt wurde. Bei dem Geschwindigkeitskontrolltag kontrollieren Polizei und Kommunen zeitgleich in vielen europäischen Ländern die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen im Straßenverkehr.

"Wie die Verkehrsunfallbilanz des Jahres 2022 gezeigt hat, sind die meisten schweren Verkehrsunfälle nach wie vor auf überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen," erklärt Markus Geistler, Leiter der Schutzpolizeidirektion. "Wir verfolgen daher mit dem Speedmarathon vorrangig verkehrspräventive Ziele. Im Rahmen von Verkehrskontrollen erreichen wir die Fahrzeuglenkerinnen und -lenker und können ihnen diese Problematik deutlich machen. Den Verkehrsteilnehmenden muss klar sein, wie gefährlich eine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit sein kann".

Neben der Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen nutzen die Einsatzkräfte die überwiegend an Unfallschwerpunkten und Strecken mit hohen Fahrgeschwindigkeiten durchgeführten Kontrollen zeitgleich auch, um diese Präventionsbotschaft zu verbreiten.

98 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte richteten am Freitag 26 Kontrollstellen in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg sowie auf den Autobahnabschnitten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ein.

Insgesamt wurden am Freitag 15.991 Fahrzeuge kontrolliert und 652 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. 357 Fahrerinnen und Fahrer müssen nun mit einem Verwarnungsgeld rechnen. Deutlich zu schnell unterwegs waren 295 Personen, was eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich ziehen wird. Wie im vergangenen Jahr bereits werden davon 12 Fahrerinnen und Fahrer ein Fahrverbot erhalten.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden beim diesjährigen Speedmarathon 7 Personen mehr gemessen, die sich nicht an die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten hielten. Im März 2022 wurden 13.651 Fahrzeuge kontrolliert und insgesamt 645 Verstöße festgestellt.

