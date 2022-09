Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Radfahrer und Pedelec-Fahrer kollidieren - Stuhr, Unfallverursacher mit über 3 Promille ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Mitfahrerin auf Motorrad leicht verletzt

Am Montag gegen 13:50 Uhr wurde eine Mitfahrerin auf einem Motorrad bei einem Verkehrsunfall im Innenstadtbereich von Sulingen leicht verletzt. Ein 69-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad und Mitfahrerin die Lange Straße in Richtung der Kirche. An der Kreuzung Lange Straße / Schützenstraße / Hohe Straße missachtete er die Vorfahrt der 33-Jährigen welche mit ihrem Pkw die Lange Straße kreuzen wollte. In Folge des Zusammenstoßes stürzte die Mitfahrerin des 69-Jährigen vom Motorrad und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 8300 Euro geschätzt.

Sulingen - Verkehrsunfall

In Sulingen kam es am Montag gegen 16:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 13-jährigen Fahrradfahrer und einem 84-jährigen Pedelec-Fahrer. Der 13-Jährige befuhr zunächst den Gehweg und wollte dann mit seinem Fahrrad die Lange Straße überqueren. Dabei übersah er den 84-Jährigen, der in Richtung der Nienburger Straße fuhr. In Folge des Zusammenstoßes wurden beide Beteiligten leicht verletzt.

Varrel - Verletzter Leichtkraftradfahrer

In Varrel-Schäkeln kam am Montag gegen 22.00 Uhr ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Im unbefestigten Wegeseitenraum stürzte der Beteiligte und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Stuhr - Verkehrsunfall mit über 3 Promille verursacht

Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer hat gestern gegen 13.40 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht, als er von der Syker Straße nach rechts in die Süderstaße abbiegen wollte. Er geriet beim Abbiegen in der Süderstraße gegen den Pkw einer 58-jährigen Fahrerin. Die wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Über die Unfallursache musste die Polizei nicht lange rätseln. Der 50-jährige Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung der Atemluft ergab einen Wert von 3,2 Promille. Der 50-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf zusammen rund 12000 Euro beziffert.

Stuhr - Diesel abgezapft

Unbekannte haben im Verlauf des letzten Wochenendes von Samstag bis Montag aus acht Lkw einer Spedition rund 900 Liter Diesel abgezapft. Die Lkw standen auf dem Speditionshof in der Carl-Zeiss-Straße. Die Unbekannten haben die Tankdeckel der Lkw aufgebrochen, um an den Treibstoff zu gelangen. Hinweise auf die Diesel Diebe nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke - Fahrzeug der Lebenshilfe angefahren und geflüchtet

Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug im Verlauf des letzten Wochenendes von Freitag bis Montag einen Kleinbus der Lebenshilfe beschädigt und sich dann von der Unfallstelle entfernt. Das Fahrzeug war in der Hermannstraße abgestellt und muss von einem vorbeifahrenden Fahrzeug touchiert und beschädigt worden sein. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro beziffert. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell