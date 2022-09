POL-DH: Pressmeldung der PI Diepholz vom 03.09.2022

Polizeiinspektion Diepholz

Pressmeldung der PI Diepholz vom 03.09.2022

Diepholz (ots)

PK Syke

Twistringen - Fahren unter Alkoholbeeinflussung Am Samstag, den 03.09.2022, gegen 04.10 Uhr, befuhr ein 24-jähriger aus Eydelstedt mit seinem Pkw die Harpstedter Straße in Twistringen, obwohl er unter Alkoholbeeinflussung stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,80 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Betroffenen untersagt. Zudem wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Syke - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen Am Freitag, den 02.09.2022, um 13.55 Uhr, wollte ein 40-jähriger aus Syke mit seinem Pkw von der Berliner Straße nach rechts auf die Straße "Am Lindhof" abbiegen. Dabei übersah er zwei von rechts kommende Pedelec-Fahrer, welche die Straße "Am Lindhof" in Richtung Ernst-Boden-Straße befuhren. Ein 44-jähriger aus Syke mit seinem 4-jährigen Sohn konnte sein Pedelec mit Anhänger noch rechtzeitig abbremsen. Der dahinter befindliche 58-jährige, ebenfalls aus Syke, erkannte dies zu spät und fuhr auf den Fahrradanhänger auf. Das Kind und der auffahrende Pedelec-Fahrer wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Syke - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer Am Freitag, den 02.09.2022, gegen 14.25 Uhr, befuhr ein 20-jähriger aus Syke mit seinem Motorrad die Osterholzer Straße in Richtung Okel. In einer Linkskurve verlor der 20-jährige die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Bordsteinkante. Der Motorradfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 2500,- Euro.

Syke - Brand einer ehemaligen Schießhalle Am Freitag, den 02.09.2022, gegen 23.35 Uhr, geriet die giebelseitige Bepflanzung einer ehemaligen Schießhalle an der Hauptstraße in Syke in Brand. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude sowie den Dachstuhl konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Es entstand kein Gebäudeschaden.

