Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Klein Lessen, Drebber und Weyhe, Verkehrsunfälle - Twistringen, Einbruch in Imbiss ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Verkehrsunfälle

Zunächst kam es am gestrigen Donnerstag gegen 09.30 Uhr auf der Bremer Straße (B 6) in Erichshof zu einem Auffahrunfall. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer erkannte ein Stauende zu spät und fuhr auf einen stehenden Lkw auf. Verletzt wurde niemand, der Pkw jedoch war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße wurde für die Bergung für kurze Zeit voll gesperrt. Der Gesamtschaden beträgt rund 10000 Euro.

Ein zweiter Verkehrsunfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr in Melchiorshausen auf der Syker Straße (B 6). Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin wollte ein vor ihr fahrendes landwirtschaftliches Fahrzeug überholen. Sie übersah dabei den Lkw eines 64-jährigen Fahrers, der hinter ihr bereits zum Überholen angesetzt hatte. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei der 39-jährige Beifahrer im Pkw der 40-Jährigen leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen rund 11000 Euro.

Twistringen - Einbruch

Am 01.09.2022, gegen 03:56 Uhr, brach ein bislang unbekannter Mann gewaltsam in einen Schnellimbiss an der Bahnhofstraße in Twistringen ein. Der Mann wurde vom Eigentümer überrascht und flüchtete mit der Beute in die Kampstraße. Hier konnte er über den Friedhof entkommen. Hinweise und verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242-9690, entgegen.

Klein Lessen - Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 14.55 Uhr befuhren drei Pkw-Führer auf der Bundesstraße 214 aus Richtung Diepholz kommend in Richtung Sulingen. In Höhe der Ortschaft Klein Lessen musste der vorausfahrende Pkw-Führer verkehrsbedingt abbremsen. Der letzte Pkw-Führer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Dieser Pkw wurde dann noch auf den Vorausfahrenden geschoben. An allen drei Pkw entsteht Sachschaden. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht durch die Kollision. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 5700 Euro geschätzt.

Debber - Verkehrsunfall

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer erkannte gestern gegen 16.45 Uhr das Abbremsen des vor ihm fahrenden Pkw zu spät und fuhr auf. Auf der B 51 an der Einmündung Dreeker Straße hatte ein 23-jähriger Pkw-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen müssen. Verletzt wurde niemand, der Pkw des 18-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt rund 3000 Euro.

