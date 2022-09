Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Polizei sucht Zeugen zu geflüchtetem Motorradfahrer - Drebber, Stuhr und Weyhe, Verkehrsunfälle mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Verkehrsunfall

Eine 69-jährige Pkw-Fahrerin wurde gestern bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Siekstraße / Eggeseer Straße leicht verletzt. Sie hatte gegen 09.10 Uhr an der Kreuzung den Pkw eines 43-jährigen Fahrers übersehen und beide Pkw waren kollidiert. Die 69-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der gesamte Schaden beträgt rund 37500 Euro.

Stuhr - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße (B 6) in Brinkum-Nord wurden gestern gegen 18.30 Uhr vier Personen leicht verletzt. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer wechselte die Fahrspur als im gleichen Moment eine 29-Jährige mit ihrem Pkw von einem Grundstück auf die Bremer Straße einfahren wollte. Beide Fahrzeuge kollidierten und beide Fahrer verletzten sich leicht, genauso wie zwei Mitfahrer im Pkw des 27-Jährigen. Der gesamte Schaden beträgt rund 20000 Euro.

Weyhe - Verkehrsunfall

Bei einem Auffahrunfall in der Rieder Straße in Ahausen wurden gestern gegen 07.30 Uhr zwei Pkw-Fahrerinnen leicht verletzt. Eine 33-jährige Fahrerin hatte in Fahrrichtung Bremen das verkehrsbedingte Anhalten der Vorausfahrenden übersehen und war aufgefahren. Die 30-jährige Fahrerin des direkt vor ihr fahrenden Pkw und ebenfalls eine 30-jährige Fahrerin des davor fahrenden Pkw wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt rund 21000 Euro.

Bassum - Versuchter Einbruch in Friseursalon

Unbekannte versuchten in der Zeit von Dienstag, 18:15 Uhr, bis Mittwoch, 09:45 Uhr, gewaltsam in einen Friseursalon in der Bahnhofstraße einzudringen. Die Täter schafften es jedoch nicht in das Objekt zu gelangen. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242/969-0, entgegen.

Syke - Zeugenaufruf zu flüchtenden Motorradfahrer

Am Mittwochabend, um 22:17 Uhr, wollte eine Streife der Polizei Syke in der Bassumer Landstraße einen Motorradfahrer kontrollieren, welcher zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Motorradfahrer flüchtete daraufhin vor dem Streifenwagen über die Ernst-Boden-Straße, Schloßweide in Richtung Henstedt. Dabei hat der Motorradfahrer mehrere Autos sehr riskant überholt. Zeugen werden gebeten, die Polizei Syke, unter Tel. 04242/969-0, zu verständigen.

Twistringen - Erneuter Einbruch in Imbiss

Am Donnerstagmorgen, gegen 03:55 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in einen Imbiss in der Bahnhofstraße. Als er durch den Eigentümer überrascht wurde, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Kampstraße. Hinweise nimmt die Polizei Syke, unter Tel. 04242/969-0, entgegen.

Drebber - Radfahrerin verletzt

Eine 54-jährige Radfahrerin wurde gestern gegen 12.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Schulstraße leicht verletzt. Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin fuhr rückwärts vom Grundstück auf die Schulstraße und übersah die Radfahrerin. Diese konnte nicht mehr ausweichen und beide kollidierten. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell