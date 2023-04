Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 07.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Friedrich-Ebert-Straße und der Alleenstraße in Ludwigsburg ein Unfall, bei dem eine 59 Jahre alte Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Frau wollte die Bundestraße 27 von der Alleenstraße kommend in Richtung der Friedrich-Ebert-Straße queren. Hierzu nutzte sie den vorhandenen Radweg und fuhr bei grün in die Kreuzung ein. Zeitgleich wollte eine 25 Jahre alte Nissan-Fahrerin von der Friedrich-Ebert-Straße bei Grün nach links auf die B 27 abbiegen. Vermutlich übersah die 25-Jährige, die der Fahrradfahrerin Vorrang hätte gewähren müssen, die Frau und es kam zu einem Zusammenstoß. Infolgedessen stürzte die 59-Jährige. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

