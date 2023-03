Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Zwei Unfälle auf winterglatter Fahrbahn

Ankum (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Ankum zu zwei Verkehrsunfällen auf winterglatter Fahrbahn. Um 00:45 Uhr befuhr ein 35-jähriger Fahrer eines Sattelzugs die "Lingener Straße" in Richtung Ankum. Als plötzlich Rehe die Fahrbahn kreuzten, musste der 35-Jährige stark abbremsen. Der Sattelzug kam daraufhin auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern, sodass das Fahrerhaus nach links von der Fahrbahn abkam. Der Auflieger kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 35-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Fahrbahn wurde durch den querstehenden Anhänger vollständig blockiert und wurde bis zum Eintreffen eines Abschleppunternehmens beidseitig für mehrere Stunden gesperrt. Nur kurze Zeit später ereignete sich ein zweiter Verkehrsunfall. Gegen 01:00 Uhr befuhr eine 29-jährige VW-Fahrerin die "Alfhausener Straße" in Richtung Ankum. Aufgrund von Glätte verlor die 29-jährige Frau aus Ankum plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der PKW mit einer angrenzenden Schutzplanke und überschlug sich folglich. Das Auto kam auf dem Dach zum Liegen. Die Ankumerin wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstand Sachschaden. Dieser war zudem nicht mehr fahrbereit.

