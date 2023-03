Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sutthausen: Hund angefahren - Wer kennt den Unfallverursacher?

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Donnerstagabend kam es auf der "Sutthauser Straße" zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Vierbeiner. Gegen 20.30 Uhr war der bislang unbekannte Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug in Richtung stadteinwärts unterwegs, als er in Höhe der Einmündung "Bergerskamp" mit einem Hund zusammenstieß, der unbeaufsichtigt auf der Straße lief. Nach der Kollision flüchtete der Autofahrer in unbekannte Richtung. Aufgrund von gesicherten Spuren am Unfallort dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Golf 3 (Cabrio, Variant, Syncro) oder einen Vento gehandelt haben. Dieser hat infolge des Zusammenstoßes eine Beschädigung an der Fahrzeugfront, das schwarze linke Lüftungsgitter fehlt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Autofahrer oder seinem Fahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

