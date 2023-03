POL-OS: Osnabrück/Schölerberg: Illegales Glücksspiel aufgedeckt - Ermittlungen dauern an

Osnabrück (ots) - Am Montagmorgen kam es im Ortsteil "Widukindland" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 14-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 84-Jähriger gegen 7.50 Uhr mit seinem Hyundai die Straße "In der Dodesheide" in Fahrtrichtung stadteinwärts. An der Einmündung zum "Haster Weg" beabsichtigte ...

mehr