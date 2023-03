Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen/Dissen/Bad Rothenfelde: Serie von Einbrüchen in Handwerkerfahrzeuge - Polizei sucht Zeugen

Hasbergen/Dissen/Bad Rothenfelde (ots)

Zwischen Freitagvormittag (11.15 Uhr) und Samstagmorgen (8.30 Uhr) haben sich Unbekannte an zahlreichen Handwerkerfahrzeugen im Osnabrücker Südkreis zu schaffen gemacht. Unter Anwendung von Gewalt verschafften sich die Täter jeweils Zugang zu den Transportern, die am Fahrbahnrand geparkt waren, und entwendeten zielgerichtet hochwertiges Werkzeug. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe anschließend möglicherweise mit einem Fahrzeug von den Tatorten. Die Taten ereigneten sich in der Holzhauser Straße sowie im Gudenusweg in Hasbergen, im Sonnenhang und im Lerchenweg in Bad Rothenfelde sowie in der Südstraße in Dissen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigten Personen, Fahrzeugen oder zu der Tat sowie den Tätern geben können, werden gebeten sich bei den zuständigen Ermittlern zu melden, Tel 05401/83160.

