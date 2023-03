Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Unfallflucht am Samstagmorgen - Polizei sucht Zeugen

Bramsche (ots)

Am Samstag, den 04.03.2023, befuhr ein unbekannter Autofahrer in der Zeit von 08:00 Uhr bis 10:15 Uhr die "Jägerstraße". Im Kurvenbereich kam der PKW von der Fahrbahn ab und fuhr in den Zaun einer angrenzenden Tapetenfirma hinein. Das Auto kam erst auf dem Firmengelände zum Stehen. Der Fahrzeugführer entfernte sich danach unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Am Zaun entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Wer Hinweise zu dem Unfall oder zum Fahrzeugführer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bramsche unter: 05461/94530.

