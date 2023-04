Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht in der Neue Bahnhofstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montag (24.04.2023) gegen 19.30 Uhr in der Neue Bahnhofstraße in Vaihingen an der Enz sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer war in der Neue Bahnhofstraße vom Bahnhof kommend unterwegs. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker wollte von einem Firmengelände nach rechts auf die Neue Bahnhofstraße abbiegen und übersah den 19-Jährigen vermutlich. Dieser musste eine Vollbremsung durchführen, konnte einen Zusammenstoß mit dem PKW des Unbekannten jedoch nicht mehr verhindern und stürzte. Bis er sich wieder aufgerappelt hatte, war der unbekannte PKW-Lenker bereits davongefahren. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen oder silbernen PKW gehandelt haben. Am Motorrad des 19-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Der Fahrer selbst erlitt leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich zu melden.

