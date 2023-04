Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Unfall in der Stuttgarter Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (24.04.2023) ereignete sich gegen 15:45 Uhr in der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Ein 21-jähriger Audi-Lenker befuhr den rechten Fahrstreifen der Stuttgarter Straße, der im weiteren Verlauf als Rechtsabbiegestreifen in die Friedrichstraße führt, in stadtauswärtiger Richtung. Auf gleicher Höhe fuhr ein 28-jähriger Mercedes-Lenker links neben dem Audi. Im Kreuzungsbereich der Stuttgarter Straße und der Friedichstraße stockte zu diesem Zeitpunkt der Verkehr, weshalb auch die beiden Fahrzeugführer ihre Fahrzeuge abbremsen mussten. Hierbei kam es zur seitlichen Kollision zwischen dem Mercedes und dem Audi. Beide Verkehrsteilnehmer gaben an, dass der jeweilig andere Fahrer einen Fahrstreifenwechsel durchgeführt haben soll. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben und des unklaren Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

