LPI-NDH: Softairwaffen und Drogen, Polizisten werden fündig

Bad Langensalza (ots) - Mit einem Baum kollidierte gestern Nachmittag, kurz nach 14 Uhr, eine 18-jährige Autofahrerin in der Rathenaustraße. Die junge Frau beabsichtigte mit ihrem Hyundai von der Bahnhofstraße nach links in Rathenaustraße abzubiegen. Dabei kam sie nach rechts von der Straße ab und stieß gegen den Baum. Sie blieb unverletzt, der Baum und ihr Auto wurden leicht beschädigt. Rückfragen bitte an: ...

