LPI-NDH: Hündin und ihre Welpen gestohlen

Heiligenstadt (ots) - Von einem, am Bahnhof in Heiligenstadt abgestellten Mountainbike wurden am Samstag dem 04.03.203 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 23:00 Uhr, durch unbekannte beide Räder abgebaut und entwendet. Es handelt sich um Continetal Kryptonal Reifen mit schwarzen Felgen im Wert von ca. 400,-EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Heiligenstadt oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

