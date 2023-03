LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach Frau Krenzke beendet

Diedorf (ots) - In der Nacht von Freitag, dem 03.03.2023 zum Samstag, den 04.03.2023, wurde im Südeichsfeld, OT Diedorf, durch unbekannte Täter in eine Werkstatt eingebrochen. Hierbei wurden mehrere Türen des Objektes gewaltsam geöffnet. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 1600.-EUR. Was die Täter in der Werkstatt im einzelnen entwendet haben, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

