Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

53894 Mechernich (ots)

Am Samstagabend gegen 18 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw auf einem Tankstellengelände in Mechernich-Kommern. Der 66-jährige Fahrer aus Mechernich gab gegenüber den Beamten an, nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheines zu sein. Darüber hinaus räumte er ein, dass der Pkw nicht zugelassen und nicht versichert sei. Im weiteren Verlauf der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand und er wurde daraufhin der Polizeidienststelle in Mechernich zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell