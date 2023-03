LPI-NDH: Schaufensterscheibe eingeschlagen

Leinefelde (ots) - Am Sonntag dem 05.03.2023 gegen 04:00 Uhr fiel Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Breitenbacher Straße in Worbis ein PKW BMW auf, welcher mit überhöhter Gewschwindigkeit in Richtung Breitenbach fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs wurde bei dem 19 jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,93 Promille. Außerdem verlief ein Drogenvortest beim Fahrer ...

