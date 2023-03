LPI-NDH: Reifen durch Unbekannt zerstochen

Heiligenstadt (ots) - Am 05.03.2023 gegen 04:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeinispektion Eichsfeld in der Carl-Zeiss-Straße in Heiligenstadt den Fahrer eines Kleinkraftrades. Dabei wurde bei dem Fahrer ein Atemalkoholwert von 0,87 Promille festgestellt. Außerdem war an dem Fahrzeug ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022 angebracht, so dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz mehr bestand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

