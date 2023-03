LPI-NDH: Einbruch in Werkstatt

Mühlhausen (ots) - In der Nacht vom 04.03.2023 zum 05.03.2023 wurde in Mühlhausen, Steinweg, an einem Geschäftshaus die Schaufensterscheibe mit einem unbekannten Tatmittel eingeschlagen. Hierbei wurde die Scheibe durchschlagen. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Der Schaden am Schaufenster wird auf ca. 600,-EUR geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion ...

