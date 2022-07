Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Einbrecher flüchten

Unerkannt konnten zwei Männer nach einem Einbruch am Mittwoch in Herbrechtingen flüchten.

Ulm (ots)

Gegen 22.15 Uhr gelangten zwei Unbekannte auf das Firmengelände in der Eiffelstraße. In einer Werkstatt und einem Lagerraum suchten sie nach Brauchbarem. Ob sie etwas fanden, ist noch nicht bekannt. Ein Zeuge bemerkte den Einbruch und informierte die Polizei. Die fahndete mit starken Kräften nach den beiden Unbekannten. Ein weiterer Zeuge entdeckte die Männer in der Nähe an einem Waldstück und sah sie dort verschwinden. Die Polizei umstellte das Waldstück und durchsuchte es. Die Einbrecher waren aber bereits verschwunden. Die Polizei Giengen nahm die Ermittlungen auf.

Vorbeugung:

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

