Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Neuhausen auf den Fildern: nach Unfall Frischfleisch auf der Fahrbahn

Ludwigsburg (ots)

Frischfleisch und Feinkost verteilten sich am Dienstagmorgen, nach einem Unfall im Bereich der Anschlussstelle Esslingen in Fahrtrichtung Stuttgart, auf der Fahrbahn und dem Grünstreifen. Ein 31 Jahre alter Transporter-Lenker war gegen 06.20 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs, als nach derzeitigen Ermittlungen aus noch unbekannter Ursache der rechte hintere Reifen platzte. Aufgrund dessen geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kippte auf die Fahrerseite. Anschließend rutschte es über den Asphalt, stieß gegen die rechtsseitige Schutzplanke und blieb letztlich teils auf dem rechten und teils auf dem Standstreifen liegen. Die Hecktür des Transportes löste sich während des Unfalls und so verteilte sich die Ladung, die sich in dem 3,5-Tonner befand, auf der Straße und dem Grünstreifen. Der 31 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des LKW musste die rechte Spur bis gegen 10.10 Uhr gesperrt werden. Es entstand ein Rückstau von etwa 15 Kilometern. Die Autobahnmeisterei Kirchheim/Teck führte Absicherungs- und Fahrbahnreinigungsmaßnahmen durch. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Um die verlorene Ladung kümmerte sich der Arbeitgeber des 31-Jährigen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 20.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell