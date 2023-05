Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahrzeuglack eines in der Alemannenstraße geparkten Mercedes zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Montag, im Zeitraum von 04 Uhr bis 15 Uhr, hat ein unbekannter Täter an einem vor einem Mehrfamilienhaus in der Alemannenstraße abgestellten gelben Mercedes der B-Klasse die hintere, linke Fahrzeugtür zerkratzt und dabei an dem Wagen mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet. Die Polizei Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

