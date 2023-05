Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, Bundesautobahn A81, Schwarzwald-Baar-Kreis) Bei Starkregen auf der Autobahn gegen Betonschutzwand geprallt - Autofahrer leicht verletzt

Tuningen, Bundesautobahn A81, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer und rund 8000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am späten Montagnachmittag zwischen den Autobahnanschlussstellen Villingen-Schwenningen und Tuningen auf der Bundesautobahn A81 ereignet hat. Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 41-jähriger mit einem Mercedes bei Starkregen auf der A81 in Richtung Süden. Etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Tuningen verlor der Mann aufgrund der nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen. Der Mercedes kam nach links von der Fahrbahn ab und streifte die Betonschutzwand zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen über eine Strecke von etwa 150 Meter. Anschließend schleuderte das Auto nach rechts und blieb beschädigt auf dem Standstreifen stehen. Der Fahrer des Mercedes zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einer eingetroffenen Rettungswagenbesatzung zur ambulanten Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Ein verständigter Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Mercedes.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell