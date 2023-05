Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) Verkehrsunfall aufgrund Missachtung von Rotlicht (30.04.23)

Konstanz (ots)

Am Sonntag gegen 12:20 Uhr kam es an der Kreuzung Europastraße /Grenzbachstraße in Konstanz zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und sieben leicht verletzten Personen. Ein 29-jähriger Fahrer eines Mercedes Benz besetzt mit 4 Personen befuhr die Europastraße von der Schweiz kommend und missachtete das Rotlicht der Ampel. Hierbei kollidierte er mit einem von der Grenzbachstraße in den Kreuzungsbereich einfahrenden mit 3 Personen besetzten Pkw BMW. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der BMW um 90 Grad und die Airbags lösten aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20´000 Euro. Alle sieben Personen wurden leicht verletzt und zur Behandlung in umliegende Kliniken eingeliefert. Gegen 14:00 Uhr war die Unfallaufnahme beendet und der Kreuzungsbereich wieder frei befahrbar.

