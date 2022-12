Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS)

HöMS: Diversity, Diskriminierung und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Kontext polizeilicher Ausbildung und Praxis

Wiesbaden (ots)

Presseinformation

An die Vertreterinnen und Vertreter der Medien

Diversity, Diskriminierung und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Kontext polizeilicher Ausbildung und Praxis

Am 6. Dezember 2022 wird die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) ihren Hochschultag in Frankfurt am Main, Mainzer Landstraße 293 im stadtRAUMfrankfurt durchführen.

Vormittags wird Frau Tupoka Ogette (Bestsellerautorin von "Exit Racism") in Form eines Keynote-Vortrages zu den o. g. Themen Stellung nehmen.

Am Nachmittag werden Dr. Walter Seubert (Präsident der HöMS), Dr. Nargess Eskandari-Grünberg (Bürgermeisterin der Stadt Frankfurt), der Frankfurter Polizeipräsident Stefan Müller und Frau Siraad Wiedenroth(Bundes-vorstand der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland) an einer Podiumsdiskussion unter der Moderation von Werner D'Inka (Heinrich-Mörtl-Stiftung) teilnehmen.

Gerne laden wir Sie zum Vortrag von Frau Tupoka Ogette in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr und zur Podiumsdiskussion von 16:45 Uhr bis 17:45 Uhr ein.

Hintergrund:

Der diesjährige Hochschultag dient dem intensiven Austausch für Studierende (6. Semester), Lehrende und Angehörige der HöMS, Praxisausbilderinnen und -ausbilder und Führungskräfte des ersten Führungsamts aus dem Polizeipräsidium Frankfurt. Zwischen den Vorträgen werden sich die Studierenden in einzelnen Workshops mit Themen, wie "Strafverfolgung digitaler Gewalt aus Betroffenenperspektive" und "Alltagsrassismus und Diskriminierung" befassen.

Die Workshops in Kleingruppen von ca. 20 Personen werden von professionellen Workshopleiterinnen und -leitern betreut. Die Leitung ist vorwiegend aus der jeweiligen Profession des Themenbereichs im Team mit einer qualifizierten Person aus dem Polizeibereich besetzt.

Die Planung, Organisation und Durchführung werden in einer Kooperation zwischen dem Hochschuldidaktischen Dienst der Hochschule, dem Amt für multikulturelle Angelegenheiten Frankfurt, dem Polizeipräsidium Frankfurt und der Heinrich-Mörtl-Stiftung erfolgen. Dabei werden externe Referentinnen und Referenten, Lehrende aus dem Fachbereich Polizei und ggf. Fachlehrerinnen und Fachlehrer aus der polizeilichen Fortbildung sowie Migrationsbeauftragte des Polizeipräsidium Frankfurt eingebunden.

Die Workshop-Phasen finden intern statt und sind daher nicht öffentlich.

Original-Content von: Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS), übermittelt durch news aktuell