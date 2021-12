Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Zwei unbekannte Männer überfallen in Barsinghausen einen Senior in seiner Wohnung

Hannover (ots)

Am Montag, 06.12.2021, haben zwei Täter einen 82-Jährigen in seiner Wohnung überfallen und anschließend gefesselt. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover klingelten am Montag gegen 18:25 Uhr zwei Männer an der Tür eines Mehrfamilienhauses an der Hans-Böckler-Straße in Barsinghausen. Der 82-jährige Bewohner öffnete seine Wohnungstür im oberen Stockwerk, da er davon ausging, dass es anscheinend Paketboden waren. Das Täterduo drängte den Senior in die Wohnung und fesselte ihn. Im Anschluss nahmen die Täter noch Wertsachen mit und flüchteten unerkannt. Der Senior befreite sich und rief eigenständig den Polizei Notruf. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Der 82-Jährige erlitt durch die Fesselung Verletzungen, sodass er zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam.

Laut den Zeugen sind die Täter etwa 30 bis 40 Jahre alt und hatten eine schwarze Hautfarbe.

Der eine Täter war etwa 1, 65 Meter bis 1,70 Meter groß und hatte eine schlanke Statur. Er trug eine schwarze Wollmütze, eine dunkelblaue Jogginghose, eine medizinische Maske und einen schwarzen Schal.

Sein Komplize war etwa 1,75 Meter bis 1,80 groß und hatte eine sehr schlanke Figur. Er trug ebenfalls eine schwarze Wollmütze, eine dunkle Jogginghose und einen schwarzen Schal. Des Weiteren trug einer eine weiße medizinische Maske, Handschuhe und eine graue Windjacke mit einem Emblem auf dem rechten Ärmel.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /bo, nzj

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell