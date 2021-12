Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: Pkw bringt Radfahrer zu Fall und flüchtet - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Montag, 06.12.2021, ist ein 42 Jahre alter Mann bei einem Unfall in Hannover-Mitte verletzt worden. Nach seinen Angaben hat ein Pkw-Fahrer ihn beim Abbiegen gestriffen. Dadurch sei er gestürzt. Da der Pkw anschließend weiterfuhr, sucht die Polizei nun Zeugen, die den Unfall und das unerlaubte Entfernen beobachtet haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 42-jährige Radfahrer gegen 23:30 Uhr die Straße Am Marstall in Richtung Schmiedestraße und wollte nach links in die Scholvinstraße abbiegen. Dabei touchierte ihn ein von hinten kommender Pkw und brachte ihn zu Fall. Beim Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht. Der Pkw - besetzt mit einem Mann und einer Frau - setzte die Fahrt unverzüglich fort.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,26 Promille. Nun muss sich der 42-jährige Radfahrer wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Ebenso wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht gegen Unbekannt eingeleitet. Für die Ermittlungen ist die Polizei auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich vermutlich um eine dunkelfarbige Limousine der Marke VW handeln. Die beiden Insassen konnten nicht näher beschrieben werden.

Alle Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Hergang machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /mr, bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell