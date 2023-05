Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, OT Tannheim/Schwarzwald-Baar-Kreis) Brand einer Doppelgarage (30.04.23)

Konstanz (ots)

Am Sonntag gegen 12:20 Uhr brach im Lindenbergweg in VS-Tannheim in einer mit einem Wohnhaus verbundenen Doppelgarage ein Brand aus. Die Bewohner des Hauses bemerkten dies und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. An der Doppelgarage und den darin befindlichen Fahrzeugen (2 PKW und 2 Krafträder) sowie weiterem Garageninventar entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Als Brandursache kommt ein technischer Defekt in Frage, der von der Fahrzeugbatterie eines Motorrades ausging. Die Feuerwehren aus Villingen, Pfaffenweiler, Tannheim und Herzogenweiler waren mit insgesamt 9 Fahrzeugen im Einsatz.

