Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt, Lkrs. RW) Hoher Sachschaden bei Pkw-Brand (29.04.2023)

Hardt (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet der Ford Ranger einer 27-Jährigen am Samstagnachmittag, gg. 15.15 Uhr während der Fahrt in Brand und brannte in der Folge komplett aus. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR. Laut den Angaben der Fahrerin habe der Pkw zuvor die Warnmeldung "Kraftstoffstand niedrig" angezeigt und unmittelbar darauf angefangen zu qualmen. Ca. 150 m vor der Brandstelle begann eine Diesel- oder Ölspur, die dem brennenden Pkw zuzuordnen war. Aufgrund dessen wird davon ausgegangen, dass sich das austretende Öl- oder Dieselgemisch im Motorblock entzündet hatte und letztendlich zum Vollbrand des Pickups führte. Die Fahrerin reagierte zuvor geistesgegenwärtig und schaffte es zusammen mit ihren zwei Kleinkindern noch rechtzeitig den brennenden Pkw zu verlassen. Die 3-jährige Tochter und die Fahrerin waren hierbei dem Rauch des Brandes ausgesetzt und begaben sich anschließend vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Durch Ersthelfer konnte ein Viehanhänger, in dem sich keine Tiere mehr befanden, abgehängt und dadurch vor einer Beschädigung geschützt werden. Eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer oder angrenzende Gebäude bestand nicht. Während den Löscharbeiten musste die Königsfelder Straße in Hardt komplett gesperrt werden, eine innerörtliche Umfahrung war möglich. Aufgrund der enormen Brandhitze brannten sich mehrere Pkw-Teile in die Fahrbahn ein, sodass diese ebenfalls beschädigt wurde und anschließend durch den Bauhof abgesperrt werden musste. Die Feuerwehr Hardt war mit 22 Kräften und 3 Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell