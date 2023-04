POL-KN: (Weigheim, Lkrs. Schwarzwald-Baar) Notlandung eines Segelflugzeugs (29.04.2023)

Donaueschingen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Donaueschingen bei einem Autohaus in der Rudolf-Diesel-Straße einen enormen Diebstahlsschaden angerichtet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden an insgesamt 4 Fahrzeugen der Marke BMW alle Räder samt Felgen ...

