Villingen-Schwenningen (ots) - Zu einem "Whats App Betrugsfall" ist es am Dienstag in Villingen gekommen. Das Opfer, eine 60-jährige Frau, erhielt eine Whats App Nachricht, angeblich von ihrer Tochter, welche eine Geldüberweisung über knapp 2.000 Euro forderte. Wie üblich verbarg sich hinter der Nachricht nicht die Tochter, sondern ein Betrüger, was die Frau ...

