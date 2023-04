Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Whats App Betrüger legt Frau rein (25.04.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem "Whats App Betrugsfall" ist es am Dienstag in Villingen gekommen. Das Opfer, eine 60-jährige Frau, erhielt eine Whats App Nachricht, angeblich von ihrer Tochter, welche eine Geldüberweisung über knapp 2.000 Euro forderte. Wie üblich verbarg sich hinter der Nachricht nicht die Tochter, sondern ein Betrüger, was die Frau jedoch nicht bemerkte. Als sie mitteilte, diese Geldsumme nicht überweisen zu können, forderte der Gauner sie auf, Gutscheincodes von mehr als tausend Euro zu erwerben. Auch jetzt schöpfte die Frau noch keinen Verdacht, kaufte die Gutscheine und übermittelte die Gutscheincodes an die vermeintliche Tochter. Die Gutscheine löste der Betrüger dann unmittelbar nach Erhalt der Codes ein.

Diese Polizei gibt folgende Tipps, wie man sich gegen diese Art des Betrugs schützen kann:

Lassen Sie sich niemals dazu überreden, schnell und ohne Nachfrage Geld zu überweisen oder, wie in diesem Fall, Gutscheine zu kaufen und die Codes zu übermitteln. Gutscheine sind wie bares Geld! Rufen Sie ihre angeblichen Familienangehörigen zurück oder bitten um eine Sprachnachricht. Übergeben Sie auch nie Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen und deponieren sie es auch nicht an einem bestimmten Ort. Im Zweifel sollten Sie zuvor immer Rat von Angehörigen oder der örtlich zuständigen Polizeidienststelle einholen. Ergänzende Hinweise gibt es auch im Internet unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell