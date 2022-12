Polizei Köln

POL-K: 221214-1-K Kölnerin verhindert mutmaßlichen Autodiebstahl - Zeugensuche

Köln (ots)

Eine aufmerksame Anwohnerin (49) hat am Dienstagabend (13. Dezember) einen mutmaßlichen Diebstahl ihres mit "Keyless-System" ausgestatteten BMW in Köln-Urbach verhindert. Gegen 19.45 Uhr soll der Bewegungsmelder vor ihrem Haus in der Straße "Auf dem Köpp" ausgelöst haben. Dabei entdeckte sie zwei etwa 1.80 Meter große und etwa 30-35 Jahre alte Männer mit dunklen Jacken und dunklen Mützen, die an ihrem Auto standen. Als sie die Männer ansprach, flüchteten sie in Richtung Severinstraße.

Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Männern machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (jk/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell