POL-K: 221213-4-K Zivilfahnder stellen mutmaßliche Taschendiebe - Haftrichter

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: In einem bei der Staatsanwaltschaft Köln geführten Ermittlungsverfahren wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges mit Corona-Testabrechnungen hat die Polizei in den frühen Morgenstunden (13. Dezember) vier Haftbefehle in Nordrhein-Westfalen und Italien vollstreckt. Durchsuchungen in ...

mehr