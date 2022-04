FW Lügde: Feuerwehr befreit Storch aus Notlage

Freiwillige Feuerwehr Lügde

Lügde-Elbrinxen (ots)

Donnerstag, 28.04.2022, 15:26 Uhr, Untere Dorfstraße. Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Einheit Elbrinxen am Donnerstag Nachmittag alarmiert. Ein Storch hatte sich in der "Unteren Dorfstrasse" auf einem 10m hohen Silo in einem Draht verfangen, und konnte sich selber nicht mehr befreien. Die Einsatzkräfte konnten das Tier schnell über die Leiter am Silo erreichen und aus seiner misslichen Lage befreien. Zur Kontrolle wurde der sichtlich erschöpfte Storch an die Fachleute der Storchenstation Elbrinxen übergeben.

