Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte beschädigen geparkte Autos (22./23.04.2023)

Blumberg (ots)

Eine Sachbeschädigung an zwei Autos begangen haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Zeitraum zwischen 23.30 Uhr und 1.45 Uhr. Die Täter beschädigten in der Weiherdammstraße einen Dienst-VW Passat des Zolls, an dem sie den hinteren rechten Reifen zerstachen. An einem weiteren Auto, ein silberner VW Passat, rissen sie zwei Zusatzspiegel ab. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen der Vorfälle und bittet sie, sich unter der Telefonnummer 07702 41066 bei ihr zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell