Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hindelwangen, K6180, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6180 zwischen Ursaul und Hindelwangen - Radfahrer verletzt (27.04.2023)

Hindelwangen, K6180 (ots)

Ein verletzter Radfahrer und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend auf der Kreisstraße 6180 zwischen Ursaul und Hindelwangen ereignet hat. Eine 49-jährige Seat-Fahrerin war auf der K6180 von Ursaul in Richtung Hindelwangen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung nach Hengelau setzte die Frau zum Überholen eines vor ihr fahrenden 62 Jahre alten Radfahrers an. Zeitgleich zog der Radler ebenfalls nach links um in Richtung Hengelau abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Seat und dem Zweiradfahrer. Der Mann erlitt Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, an dem Mountainbike entstand Totalschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell