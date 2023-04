Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach/ Lkr. Rottweil) Betrunken und ohne Führerschein Unfall verursacht (27.04.2023)

Schiltach (ots)

Ein 20-jähriger Mann hat am späten Donnerstagabend im alkoholisierten Zustand mit einem Renault auf der Schramberger Straße einen Unfall verursacht. Der junge Autofahrer fuhr gegen 22.30 Uhr mit seinem Wagen rückwärts aus einer Parklücke auf die Fahrbahn der Schramberger Straße. Hierbei stieß der Mann mit einem Mercedes eines 57-Jährigen zusammen, der auf der Schramberger Straße mit in Richtung Schlossbergtunnel unterwegs war. An beiden Autos entstand ein Blechschaden in Höhe von je 4.000 Euro. Der 20-jährige Autofahrer stand deutlich unter alkoholischer Beeinflussung, was ein Alkoholtest mit über 1,3 Promille bestätigte. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Außerdem hatte der Renault-Fahrer entstempelte Kennzeichenschilder von einem anderen Auto angebracht. Er musste sein beschädigtes Auto abstellen und eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, Kennzeichenmissbrauch und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. Außerdem beleidigte der 20-Jährige die Polizeibeamten während der polizeilichen Maßnahmen, weshalb sie ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung gegen ihn einleiteten.

