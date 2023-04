Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Firmengebäude- Polizei sucht Zeugen (26./27.04.2023)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Einbruch in einen metallverarbeitenden Betrieb in der Siemensstraße ist es im Zeitraum von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 5 Uhr, gekommen. Durch das Einschlagen eines Fensters drangen die Täter in das Gebäude ein und durchsuchten dort mehrere Räume. Mit einem kleinen Möbeltresor und Bargeld konnten sie unerkannt entkommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Tuttlingen, Telefonnummer 07461 941-0 in Verbindung zu setzen.

