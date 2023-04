Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gunningen/ Lkr. Tuttlingen) Fahranfängerin kommt von der Straße ab- 3.000 Euro Blechschaden

Gunningen (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 0.45 Uhr, hat eine 18-jährige Autofahrerin mit einem Peugeot 107 auf der Kreisstraße 5914 einen Unfall verursacht, bei dem ein Blechschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstanden ist. Die junge Frau fuhr von Seitingen herkommend in Richtung Gunningen. In einer Linkskurve kam die 18-Jährige nach rechts von der Straße ab, überfuhr einen Straßengraben samt dem angrenzenden Fahrradweg und kam in einem Feld zum Stehen. Der junge Autofahrerin verletzte sich dabei nicht. Ein Rettungswagen brachte sie aber vorsorglich in eine Klinik. Ein Abschlepper kümmerte sich um den verunfallten Wagen.

