Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim/ Lkr. Tuttlingen) Unfall beim Überholen- zwei leicht Verletzte (27.04.2023)

Dürbheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Landesstraße 438 zwischen Dürbheim und Böttingen zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt worden sind ein Blechschaden in Höhe von rund 45.000 Euro entstanden ist. Ein 29-Jähriger fuhr gegen 14 Uhr mit einem Audi A4 von Dürbheim herkommend in Richtung Böttingen. Auf der Strecke überholte der Mann einen großen Traktor. Während des Überholens kam ihm auf der Gegenfahrbahn ein BMW eines 47 Jahre alten Mannes entgegen. Trotz eines Ausweichversuches kam es im linksseitigen Grünstreifen zum frontalen Zusammenstoß der beiden Wagen. Beide Unfallbeteiligte verletzten sich bei der Kollision leicht. Rettungswagen brachten die Verletzten in eine Klinik. Abschlepper kümmerten sich um die demolierten Autos. Die Polizei schätzt den am Audi entstandenen Schaden auf eine Höhe von rund 20.000 Euro und am BMW auf etwa 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell