POL-KN: (Konstanz) Insgesamt rund 11.000 Euro Blechschaden bei Fahrstreifenwechsel (28.04.2023)

Villingen-Schwenningen (ots) - Am Donnerstag im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 15 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer eine Unfallflucht in einem Parkhaus in der Klinikstraße begangen. Der Unbekannte beschädigte in einem Parkhaus einer Klinik auf der Ebene "5" einen abgestellten BMW 320d an der Stoßstange vorne rechts. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Hinweise ...

