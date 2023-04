Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall auf der Kreuzung Feldstraße/Fischenzstraße verletzt (27.04.2023)

Konstanz (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Feldstraße und Fischenzstraße am Donnerstagmittag verletzt worden. Ein 54-Jähriger Mann fuhr mit einer Suzuki auf der Fischenzstraße in Richtung Wallgutstraße. An der Kreuzung zur Feldstraße überquerte ein 32-jähriger Fiat-Fahrer den Kreuzungsbereich von der Feldstraße kommend in Richtung Mayenfischstraße. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der vorfahrtsberechtigte Biker stark abbremsen und stürzte. Er verletzte sich dabei, ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

