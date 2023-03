Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneute Sprengung eines Zigarettenautomates

Pößneck (ots)

Am heutigen Tage gegen 11:20 Uhr wurde der Zigarettenautomat, welcher sich auf dem Platz des Buches in Pößneck befindet, gesprengt und vermutlich sowohl Geld als auch Zigaretten gestohlen. Bereits am gestrigen Abend gegen 18:00 Uhr kam es zu einem ähnlich lauten Knall in Pößneck in der Nähe der Kirche in Richtung Innenstadt. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei den Verursachern der Explosionen um den/die gleichen Täter handelt. Zeugen, welche Angaben zu den beiden Sachverhalten oder zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

