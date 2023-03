Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zigarettenautomat gesprengt

Pößneck (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es gegen 01:00 Uhr in Pößneck im Bereich der Karl-Marx-Straße auf Höhe der Hausnummer 27 zu einem lauten Knall. Mehrere Mitteiler informierten die Polizei über die Sprengung eines Zigarettenautomates. Des Weiteren wurden die unbekannten Täter durch die Anrufer beschrieben. Die Polizei setzte sofortige Fahndungsmaßnahme ein. Dennoch war es nicht möglich die Täter ausfindig zu machen. Zu den unbekannten Tätern kann lediglich gesagt werden, dass vermutlich einer von ihnen hell und der andere dunkel gekleidet war. Beide waren auf Fahrrädern unterwegs und flohen in Richtung Innenstadt. Die Täter konnten unbekannte Mengen an Zigaretten und Bargeld stehlen. Der Automat wurde völlig zerstört. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt und den möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell