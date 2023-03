Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand zweier Verteilerkästen

Unterwellenborn (ots)

Am gestrigen Tage gegen 10:45 Uhr informierte die Bundespolizei, dass es vermutlich in der Nacht zuvor zu einem Brand zweier Kabelverteilerkästen im Bereich der Pößnecker Straße in Unterwellenborn (Güterbahnhof) kam. Nach der Begutachtung eines Technikers konnte ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. Somit wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 1000 Euro geschätzt. Zeugen, welche Angaben zum Brand oder zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

