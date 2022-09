Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/ Lkr. Tuttlingen) Hoher Sachschaden bei Vorfahrtunfall (29.09.2022)

Aldingen (ots)

Rund 15.000 Euro Schaden ist die Bilanz aus einem Unfall, der am Donnerstag gegen 15.45 Uhr in der Trossinger Straße Einmündung Langenäckerstraße passiert ist. Ein 69-jähriger VW Passat Fahrer war auf der Langenäckerstraße in Richtung Trossinger Straße unterwegs. An der Einmündung bog der Autofahrer nach rechts ab und prallte mit einem auf der Trossinger Straße fahrenden 49-jähriger Fahrer eines VW Crafter zusammen. Beide Autofahrer verletzten sich nicht.

